Зимы стали неустойчивыми по температурному режиму, отметила специалист.

Грядущей зимой осадков будет мало, зато, как и в предыдущую, ожидаются резкие смены температуры воздуха - температурные "качели".

"Зимы стали неустойчивыми по температурному режиму", - отметила заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института Вазира Мартазинова, передает OBOZ.UA.

По словам метеоролога, в последние годы зимы в Украине "идут одна за другой" – они невероятно похожи.

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"Все похолодания будут очень кратковременными, очень неустойчивыми, они будут очень быстро меняться и переходить на более высокие температуры, пусть и незначительные, практически обойдется без особых морозов – 0…+5 градусов в дневное время", – спрогнозировала метеоролог.

Какой будет погода на Новый год 2024

По прогнозу метеоролога, скорее всего, погода на Новый год в Украине снова будет аномально теплой, без снега и мороза

Она отметила, что следует ожидать небольшой "плюс" в дневные часы и 0 или небольшой "минус" - в ночные.

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