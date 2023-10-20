Осадки возможны, но только в виде небольшого мокрого снега, отметила специалист.

Скорее всего, погода на Новый год в Украине снова будет аномально теплой, без снега и мороза, прогнозирует заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института Вазира Мартазинова, передает OBOZ.UA.

"Учитывая предыдущий год, идет такая же аналогия", - заметила метеоролог.

Она отметила, что следует ожидать небольшой "плюс" в дневные часы и 0 или небольшой "минус" - в ночные.

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По ее прогнозу, осадки на Новый год возможны только в виде небольшого мокрого снега. И вообще, грядущая зима будет очень похожа на предыдущую. Как и тогда ожидаются температурные "качели". Но будут они не такими сильными, как, в частности, в теплое время года, когда температура воздуха менялась на 10 градусов в течение двух дней.

Тепло до +30 - где и когда

Как писал УНИАН, погода в Украине на выходных - 21 и 22 октября, на части территории прогнозируется летняя, ожидается примерно +30 градусов.

В субботу в Черновицкой, Закарпатской, Винницкой областях, в южной части прогнозируется +21...+27 градусов, а в Одесской области - +25...+30.

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