Пока специалисты не могут однозначно сказать, говорят ли эти изменения о перестройкой будущего климата.

В течение последних лет в Украине погода значительно изменилась. К примеру, стало меньше осадков, отметила заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института Вазира Мартазинова в интервью OBOZ.UA.

"Что снега выпадает меньше зимой, что дождей летом. Раньше во всех местах было больше. Август был практически без осадков, сентябрь тоже был сухим", – отметила она.

Метеоролог предупредила, что "в этом году идет перестройка всех погодных условий". "Обычно до этого года все апрели были с дефицитом дождей, их практически не было. А в этом году апрель взял на себя роль мая, ведь обычно в мае выпадает столько дождей. В то же время май был совсем без осадков. Но этот вопрос еще необходимо изучать – связано ли это с перестройкой будущего климата либо речь идет о взбрыке погоды", – подчеркнула эксперт.

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Погода в Украине - как меняется

В этом году в Украине фиксировали немало температурных рекордов. Кроме того, август-2023 в Киеве оказался одним из самых жарких за всю историю. А май в Киеве выдался самым сухим за все время наблюдений.

Эксперты прогнозируют, что через 30-50 лет климат в Украине может измениться настолько, что регионы будут сталкиваться с засухой, экстремальными осадками и паводками.

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