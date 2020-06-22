В Украине сегодня пройдут дожди, температура до +30° (карта)

Самая жаркая погода будет на севере.

В Украине сегодня пройдут дожди / ua.depositphotos.com

Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 22 июня, в Украине пройдут дожди, температура до +30°.

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На востоке пройдут дожди, температура до +29°. Жителей южных регионов также ожидают осадки. Температура до +28°.

На западе Украины пройдут дожди с грозами. Температура до +25°.

В северных областях также ожидаются осадки. Температура до +30°. В центре пройдут дожди, температура до +28°.

УНИАН

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