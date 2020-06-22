В Украине сегодня пройдут дожди, температура до +30° (карта)
Самая жаркая погода будет на севере.
Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 22 июня, в Украине пройдут дожди, температура до +30°.
Мощный ветер повалил деревья на Житомирщине
На востоке пройдут дожди, температура до +29°. Жителей южных регионов также ожидают осадки. Температура до +28°.
На западе Украины пройдут дожди с грозами. Температура до +25°.
В северных областях также ожидаются осадки. Температура до +30°. В центре пройдут дожди, температура до +28°.
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Погода в Украине
- Винница+27°... +17°
- Днепр+25°... +18°
- Донецк+28°... +14°
- Житомир+28°... +17°
- Запорожье+25°... +18°
- Ивано-Франковск+24°... +17°
- Киев+29°... +17°
- Кропивницкий+25°... +15°
- Луганск+30°... +17°
- Луцк+26°... +18°
- Львов+23°... +17°
- Николаев+26°... +18°
- Одесса+28°... +18°
- Полтава+27°... +16°
- Ровно+27°... +18°
- Симферополь+27°... +14°
- Сумы+29°... +18°
- Тернополь+25°... +17°
- Харьков+29°... +17°
- Херсон+28°... +17°
- Хмельницкий+28°... +17°
- Черкассы+25°... +16°
- Чернигов+29°... +17°
- Черновцы+24°... +17°
Виргиния, США
+22°
Погода Стерлинг - практически безоблачно
Ощущается как:+22 °
Влажность:83 %
Давление:753 мм
Ветер: 4.9 м/с
Вероятность осадков:35 %
Восход:05:44
Закат20:39
Видимость:16 км
Фаза луны:
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