Осадки практически прекратятся.

В конце недели, 16 февраля, температура в Украине продолжит снижаться. По всей старне днем будет 0°...-6°, а ночные морозы усилятся до -5°...-10°. На востоке и северо-востоке до -11°...-15°. Ожидается небольшая облачность, в нескольких областях пройдет небольшой снег. Об этом сообщает Погода УНИАН.

На западе страны сегодня будет -1°...-4°, только на Закарпатье воздух прогреется до +2°.

На севере Украины сегодня будет немного облачно, а столбики термометров покажут -3°...-6°. Местами пройдет небольшой снег.

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Жителей востока Украины сегодня также ждет небольшая облачность с температурой около -5°. Тут также местами будет снежить, но осадки будут несильными.

В центральной части Украины температура днем будет от 0° до -4°. Местами может быть небольшой снег.

На юге Украины сегодня будет облачно, но с прояснениями. Тут будет сухо, а столбики термометров покажут от "нуля" до -2°.

16 февраля - какой сегодня праздник, приметы погоды

16 февраля - день Семена и Анны. Снег в этот день предвещает дождливое лето. Также дождливое лето предвещает и сильный ветер. Если день морозный, то холодная погода продержится еще долго.

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