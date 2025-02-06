Длительное отсутствие дождей угрожает посевам Украины.

В Украине за последние семь сезонов зафиксирован самый низкий уровень влажности почвы. Это вызывает опасения относительно урожая в 2025 году, пишет Reuters.

Как сообщается, всего за ноябрь-январь выпало 79,6 мм. Это значительно меньше среднего многолетнего количества в 117 мм. Эксперты говорят, что за последние 7 лет такая обеспеченность озимых культур влагой наблюдается впервые.

Агентство сообщает, что небольшое количество осадков в течение большей части зимнего периода и очень низкие запасы влаги в почве "вызывают особую обеспокоенность у производителей зерна".

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Как сообщается, большая часть Украины была без осадков до и во время осеннего сева, и фермеры сажали семена в сухую почву в надежде на зимние снега.

В октябре государственные синоптики Украины заявили, что большая часть озимых культур Украины находится под угрозой, поскольку почти все всходы были недоразвиты.

Погода в феврале - прогноз на месяц

В феврале 2025, по прогнозу Укргидрометцентра, количество осадков также ожидается ниже стандартных показателей. В течение месяца выпадет от 25 до 65 мм осадков, что меньше климатической нормы.

Температура при этом будет выше нормы. Синоптики отмечают, что средняя температура воздуха в течение месяца составит от -3° до +2°, что превышает норму на 1,5-2°.

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