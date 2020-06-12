Погода на выходные: в Украину придут дожди с грозами (карта)
По всей стране сохранится жаркая погода.
На выходных в Украине будет жарко, в большинстве регионов пройдут дожди.
Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу без осадков, температура воздуха ночью +19°, днем +32°. В воскресенье пройдет дождь с грозой, +20°...+28°.
На западе и юге Украины объявили штормовое предупреждение
Во Львове в субботу ливень, ночью +16°, днем +27°. В воскресенье также ожидаются осадки, +13°…+21°.
В Луцке в субботу ночью +16°, днем +28°, пройдет дождь. В воскресенье ночью +14°, днем +25°, облачно с прояснениями.
В Виннице в субботу пройдет дождь, температура воздуха +18°...+28°. В воскресенье до +28°, также ожидаются осадки.
Одесситам на выходных обещают небольшую облачность. В субботу температура ночью +18°, днем +28°. В воскресенье +18°...+25°.
В Харькове в субботу без осадков, температура ночью +19°, днем +33°. В воскресенье +18°...+31°, пройдет дождь.
В Днепре в субботу без осадков, температура ночью +18°, днем +33°. В воскресенье ливень, температура воздуха +17°...+27°.
В Симферополе завтра пройдет дождь, +14°...+25°. В воскресенье +13°...+27°, также ожидаются осадки.
Жителям Мариуполя на субботу обещают дождь, температура ночью +19°, днем +29°. В воскресенье без осадков, температура до +25°.
В Краматорске в субботу пасмурно, температура ночью +17°, днем +36°. В воскресенье температура до +31°, без осадков.
В Северодонецке завтра переменная облачность, температура ночью +19°, днем +36°. В воскресенье +17°...+31°, дождь с грозой.
Погода на курортах Украины
В Буковеле в субботу пройдет дождь, температура до +21°. В воскресенье также ожидаются осадки, ночью +11°, днем +18°.
В Моршине на Львовщине в субботу пройдет дождь, ночью +16°, днем +27°. В воскресенье ливень, ночью +12°, днем до +22°.
В Трускавце в субботу пройдет дождь с грозой, температура до +26°. В воскресенье температура до +20°, пройдет дождь.
В Сваляве завтра ливень, +25°, в воскресенье также ожидаются осадки, температура воздуха +14°…+23°.
В Затоке в субботу без осадков, ночью +18°, днем +29°. В воскресенье пройдет дождь, температура до +25°.
В Бердянске завтра без осадков, температура до +28°, в воскресенье переменная облачность, температура воздуха +18° …+26°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
- Винница+31°... +18°
- Днепр+32°... +19°
- Донецк+33°... +18°
- Житомир+33°... +19°
- Запорожье+33°... +18°
- Ивано-Франковск+26°... +17°
- Киев+33°... +21°
- Кропивницкий+33°... +18°
- Луганск+36°... +21°
- Луцк+31°... +19°
- Львов+28°... +16°
- Николаев+30°... +17°
- Одесса+27°... +17°
- Полтава+33°... +19°
- Ровно+32°... +18°
- Симферополь+25°... +14°
- Сумы+31°... +21°
- Тернополь+29°... +17°
- Харьков+33°... +20°
- Херсон+29°... +16°
- Хмельницкий+32°... +18°
- Черкассы+33°... +20°
- Чернигов+33°... +20°
- Черновцы+27°... +17°