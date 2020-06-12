Погода на выходные: в Украину придут дожди с грозами (карта)

По всей стране сохранится жаркая погода.

В Украину идут дожди / ua.depositphotos.com

На выходных в Украине будет жарко, в большинстве регионов пройдут дожди.

Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу без осадков, температура воздуха ночью +19°, днем +32°. В воскресенье пройдет дождь с грозой, +20°...+28°.

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Во Львове в субботу ливень, ночью +16°, днем +27°. В воскресенье также ожидаются осадки, +13°…+21°.

В Луцке в субботу ночью +16°, днем +28°, пройдет дождь. В воскресенье ночью +14°, днем +25°, облачно с прояснениями.

В Виннице в субботу пройдет дождь, температура воздуха +18°...+28°. В воскресенье до +28°, также ожидаются осадки.

Одесситам на выходных обещают небольшую облачность. В субботу температура ночью +18°, днем +28°. В воскресенье +18°...+25°.

В Харькове в субботу без осадков, температура ночью +19°, днем +33°. В воскресенье +18°...+31°, пройдет дождь.

Прогноз на 13 июня / УНИАН

Прогноз на 14 июня / УНИАН

В Днепре в субботу без осадков, температура ночью +18°, днем +33°. В воскресенье ливень, температура воздуха +17°...+27°.

В Симферополе завтра пройдет дождь, +14°...+25°. В воскресенье +13°...+27°, также ожидаются осадки.

Жителям Мариуполя на субботу обещают дождь, температура ночью +19°, днем +29°. В воскресенье без осадков, температура до +25°.

В Краматорске в субботу пасмурно, температура ночью +17°, днем +36°. В воскресенье температура до +31°, без осадков.

В Северодонецке завтра переменная облачность, температура ночью +19°, днем +36°. В воскресенье +17°...+31°, дождь с грозой.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу пройдет дождь, температура до +21°. В воскресенье также ожидаются осадки, ночью +11°, днем +18°.

В Моршине на Львовщине в субботу пройдет дождь, ночью +16°, днем +27°. В воскресенье ливень, ночью +12°, днем до +22°.

В Трускавце в субботу пройдет дождь с грозой, температура до +26°. В воскресенье температура до +20°, пройдет дождь.

В Сваляве завтра ливень, +25°, в воскресенье также ожидаются осадки, температура воздуха +14°…+23°.

В Затоке в субботу без осадков, ночью +18°, днем +29°. В воскресенье пройдет дождь, температура до +25°.

В Бердянске завтра без осадков, температура до +28°, в воскресенье переменная облачность, температура воздуха +18° …+26°.

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