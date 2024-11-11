Уже с 11 ноября в западных областях в ночные и утренние часы местами будет наблюдаться образование туманов.

На этой неделе в Украину прийдут туманы и мокрый снег. Наиболее ощутимое изменение погоды в нашей стране произойдет уже 14 ноября.

Такой прогноз сделала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха в комментарии Фактам ICTV.

Погода в Украине с 11 по 14 ноября

По словам синоптика, с 11 по 14 ноября в западных областях Украины в ночные и утренние часы местами будет наблюдаться образование туманов. Ветер преимущественно северо-восточный, 3-10 м/с, без порывов.

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По ночам средняя температура воздуха в Украине составит от +3°C до -3°C. Птуха отметила, что в дневные часы температурные показатели будут удерживаться в пределах от +3°C до +9°C. Синоптик подчеркнула, что теплее всего будет на Закарпатье и юге нашей страны - до +12°C.

"Такая ситуация у нас продержится практически до середины недели. И вот, начиная с 14 ноября, будет более ощутимое изменение погодных условий. Поэтому уже будет происходить перестройка синоптических процессов", - поделилась Птуха.

Погода в Украине с 14 по 15 ноября

Синоптик рассказала, что 14 ноября в западных и северных областях, а 15 числа и в центре Украины ожидается небольшой дождь с переходом в мокрый снег. На остальной территории нашей страны ожидается только небольшой дождь.

"Температура воздуха 14 и 15 ноября в ночные и дневные часы будет колебаться от +4°C до -2°C", - заявила синоптик.

Погода в Украине с 16 по 18 ноября

Украину заденет местный фронт циклона с северо-запада, из-за чего уже сейчас снизилась температура воздуха, объяснила Птуха. По ее словам, 16 и 18 ноября в южных областях Украины ожидается небольшой мокрый снег, а температура воздуха по ночам будет колебаться от 0°C до -6°C.

Синоптик добавила:

"На юге Украины от -2°C до +4°C. Это, в принципе, как в дневные, так и в ночные часы. То есть осень понемногу приобретает зимний характер".

Погода в Украине на понедельник

Ранее УНИАН писал, что в Украине неделя начнется с похолодания. 11 ноября температура воздуха почти по всей стране составит от +4°C до +8°C.

В Киеве в понедельник будет пасмурно. Средняя температура воздуха ночью составит +2°C, а днем - +4°C.

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