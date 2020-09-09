Погода на завтра: в Украине потеплеет, местами температура поднимется до +31° (карта)
Дожди пройдут в двух областях.
Согласно данным Погода УНИАН, 10 сентября в Украине потеплеет, в двух областях пройдут дожди.
Стало известно, когда в Украину вернется жаркая погода
- В Киеве завтра без осадков, температура воздуха ночью +12°, днем +27°.
- В Чернигове переменная облачность, температура воздуха ночью +9°, днем +27°.
- Во Львове в четверг пройдет дождь, ночью +8°, днем +22°.
- В Луцке ночью +8°, днем +22°, пройдет дождь.
- В Ривном в четверг без осадков, ночью +7°, днем +23°.
- В Тернополе без осадков, температура воздуха ночью +8°, днем +24°.
- В Хмельницком завтра ночью +7°, днем +25°, облачно с прояснениями.
- В Ивано-Франковске завтра без осадков, ночью +12°, днем +25°.
- В Черновцах в четверг без осадков, ночью +14°, днем +24°.
- В Виннице завтра солнечно, температура воздуха +9°...+26°.
- В Житомире в четверг без осадков, температура ночью +11°, днем +26°.
- В Черкассах ночью +14°, днем +28°, облачно с прояснениями.
- В Кропивницком солнечно, температура ночью +13°, днем +29°.
- В Полтаве завтра без осадков, температура воздуха +16°...+28°.
- Одесситам на завтра обещают солнечную погоду, температура ночью +15°, днем +27°.
- В Херсоне в четверг ночью +16°, днем +30°, без осадков.
- В Николаеве завтра без осадков, ночью +14°, днем +29°.
- В Запорожье переменная облачность, температура ночью +15°, днем +29°.
- В Сумах завтра без осадков, температура воздуха +10°...+24°.
- В Харькове без осадков, температура ночью +15°, днем +27°.
- В Днепре завтра без осадков, температура ночью +16°, днем +31°.
- В Симферополе в четверг переменная облачность, +13°...+26°.
- В Краматорске завтра солнечно, температура ночью +11°, днем +28°.
- В Северодонецке без осадков, температура ночью +13°, днем +28°.
По народному прогнозу, 10 сентября - преподобного Моисея, Мусия. К этому времени закончили сев озимой пшеницы, начинали сбор осенних сортов яблок и слив. В этот день хлеб убирается в скирды, идет спешный вывоз снопов перед наступлением сентябрьского ненастья. Начинается дубовый листопад. Если же листья еще крепко держатся, то зима будет лютая.
Погода в Украине
До конца текущей недели в большинстве регионов Украины немного похолодает, жаркая погода сохранится только в восточных и южных регионах.
В среду, 9 сентября, в Украине температура днем поднимется до +27°. По всей стране без осадков.
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Погода в Украине
- Винница+24°... +10°
- Днепр+26°... +11°
- Донецк+25°... +8°
- Житомир+23°... +11°
- Запорожье+26°... +13°
- Ивано-Франковск+24°... +10°
- Киев+24°... +12°
- Кропивницкий+26°... +9°
- Луганск+25°... +9°
- Луцк+22°... +13°
- Львов+23°... +11°
- Николаев+26°... +16°
- Одесса+27°... +15°
- Полтава+24°... +12°
- Ровно+22°... +13°
- Симферополь+23°... +12°
- Сумы+21°... +10°
- Тернополь+23°... +10°
- Харьков+23°... +10°
- Херсон+27°... +14°
- Хмельницкий+23°... +11°
- Черкассы+24°... +10°
- Чернигов+22°... +11°
- Черновцы+24°... +12°
Виргиния, США
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