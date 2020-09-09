Погода на завтра: в Украине потеплеет, местами температура поднимется до +31° (карта)

16:30, 9 сентября 2020
19
0

Дожди пройдут в двух областях.

Завтра в Украине будет жарко / фото REUTERS
Завтра в Украине будет жарко / фото REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, 10 сентября в Украине потеплеет, в двух областях пройдут дожди. 

Стало известно, когда в Украину вернется жаркая погода

  • В Киеве завтра без осадков, температура воздуха ночью +12°, днем +27°.
  • В Чернигове переменная облачность, температура воздуха ночью +9°, днем +27°.
  • Во Львове в четверг пройдет дождь, ночью +8°, днем +22°. 
  • В Луцке ночью +8°, днем +22°, пройдет дождь. 
  • В Ривном в четверг без осадков, ночью +7°, днем +23°.
  • В Тернополе без осадков, температура воздуха ночью +8°, днем +24°.
  • В Хмельницком завтра ночью +7°, днем +25°, облачно с прояснениями. 
  • В Ивано-Франковске завтра без осадков, ночью +12°, днем +25°. 
  • В Черновцах в четверг без осадков, ночью +14°, днем +24°.
  • В Виннице завтра солнечно, температура воздуха +9°...+26°.
  • В Житомире в четверг без осадков, температура ночью +11°, днем +26°.
  • В Черкассах ночью +14°, днем +28°, облачно с прояснениями. 
  • В Кропивницком солнечно, температура ночью +13°, днем +29°.
  • В Полтаве завтра без осадков, температура воздуха +16°...+28°.
  • Одесситам на завтра обещают солнечную погоду, температура ночью +15°, днем +27°. 
  • В Херсоне в четверг ночью +16°, днем +30°, без осадков. 
  • В Николаеве завтра без осадков, ночью +14°, днем +29°.
  • В Запорожье переменная облачность, температура ночью +15°, днем +29°.
  • В Сумах завтра без осадков, температура воздуха +10°...+24°.
  • В Харькове без осадков, температура ночью +15°, днем +27°. 
  • В Днепре завтра без осадков, температура ночью +16°, днем +31°.
  • В Симферополе в четверг переменная облачность, +13°...+26°.
  • В Краматорске завтра солнечно, температура ночью +11°, днем +28°. 
  • В Северодонецке без осадков, температура ночью +13°, днем +28°. 
Погода в Украине на 10 сентября / УНИАН
Погода в Украине на 10 сентября / УНИАН

По народному прогнозу, 10 сентября - преподобного Моисея, Мусия. К этому времени закончили сев озимой пшеницы, начинали сбор осенних сортов яблок и слив. В этот день хлеб убирается в скирды, идет спешный вывоз снопов перед наступлением сентябрьского ненастья. Начинается дубовый листопад. Если же листья еще крепко держатся, то зима будет лютая.

Погода в Украине

До конца текущей недели в большинстве регионов Украины немного похолодает, жаркая погода сохранится только в восточных и южных регионах.

В среду, 9 сентября, в Украине температура днем поднимется до +27°. По всей стране без осадков.

Читайте прогноз погоды в Украине от синоптиков на канале Погода УНИАН в Telegram

Автор: Ирина Швецова

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода в Украине
Новости партнеров
Погода в Украине
Виргиния, США
+22°
Погода Стерлинг - практически безоблачно
92 %
758 мм
2.5 м/с
26 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять