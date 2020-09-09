Погода на завтра: в Украине потеплеет, местами температура поднимется до +31° (карта)

Дожди пройдут в двух областях.

Завтра в Украине будет жарко / фото REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, 10 сентября в Украине потеплеет, в двух областях пройдут дожди.

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В Киеве завтра без осадков, температура воздуха ночью +12°, днем +27°.

В Чернигове переменная облачность, температура воздуха ночью +9°, днем +27°.

Во Львове в четверг пройдет дождь, ночью +8°, днем +22°.

В Луцке ночью +8°, днем +22°, пройдет дождь.

В Ривном в четверг без осадков, ночью +7°, днем +23°.

В Тернополе без осадков, температура воздуха ночью +8°, днем +24°.

В Хмельницком завтра ночью +7°, днем +25°, облачно с прояснениями.

В Ивано-Франковске завтра без осадков, ночью +12°, днем +25°.

В Черновцах в четверг без осадков, ночью +14°, днем +24°.

В Виннице завтра солнечно, температура воздуха +9°...+26°.

В Житомире в четверг без осадков, температура ночью +11°, днем +26°.

В Черкассах ночью +14°, днем +28°, облачно с прояснениями.

В Кропивницком солнечно, температура ночью +13°, днем +29°.

В Полтаве завтра без осадков, температура воздуха +16°...+28°.

Одесситам на завтра обещают солнечную погоду, температура ночью +15°, днем +27°.

В Херсоне в четверг ночью +16°, днем +30°, без осадков.

В Николаеве завтра без осадков, ночью +14°, днем +29°.

В Запорожье переменная облачность, температура ночью +15°, днем +29°.

В Сумах завтра без осадков, температура воздуха +10°...+24°.

В Харькове без осадков, температура ночью +15°, днем +27°.

В Днепре завтра без осадков, температура ночью +16°, днем +31°.

В Симферополе в четверг переменная облачность, +13°...+26°.

В Краматорске завтра солнечно, температура ночью +11°, днем +28°.

В Северодонецке без осадков, температура ночью +13°, днем +28°.

Погода в Украине на 10 сентября / УНИАН

По народному прогнозу, 10 сентября - преподобного Моисея, Мусия. К этому времени закончили сев озимой пшеницы, начинали сбор осенних сортов яблок и слив. В этот день хлеб убирается в скирды, идет спешный вывоз снопов перед наступлением сентябрьского ненастья. Начинается дубовый листопад. Если же листья еще крепко держатся, то зима будет лютая.

Погода в Украине

До конца текущей недели в большинстве регионов Украины немного похолодает, жаркая погода сохранится только в восточных и южных регионах.

В среду, 9 сентября, в Украине температура днем поднимется до +27°. По всей стране без осадков.