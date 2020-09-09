Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине до конца недели
Сильной жары в Украине не ожидается.
До конца текущей недели в большинстве регионов Украины немного похолодает, жаркая погода сохранится только в восточных и южных регионах.
Стало известно, когда в Украину придет похолодание
Согласно прогнозу Погода УНИАН, в четверг, 10 сентября, в большинстве регионов Украины ожидается теплая и солнечная погода, температура днем поднимется до +25…+28 градусов. Дожди пройдут только в западных областях страны.
В пятницу, 11 сентября, по всей Украине ожидается солнечная погода, температура днем поднимется до +20…+29 градусов. Прохладнее будет на западе - там синоптики обещают температуру до +19 градусов.
На выходных, 12-13 сентября, осадков в Украине не ожидается. В субботу температура днем по стране поднимется до +21…+26 градусов, в воскресенье - до +21…+29.
Погода в Украине
- В среду, 9 сентября, в Украине температура днем поднимется до +27°. По всей стране без осадков.
- Текущая неделя началась Украине с жаркой погоды, однако во вторник, 8 сентября, во многие области пришло похолодание, которое задержится до 13 сентября.
- Народный синоптик Владимир Деркач рассказал, что погода осенью в Украине будет преимущественно теплой, периоды похолодания будут короткими.
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Погода в Украине
- Винница+24°... +10°
- Днепр+27°... +13°
- Донецк+25°... +8°
- Житомир+24°... +11°
- Запорожье+27°... +13°
- Ивано-Франковск+24°... +10°
- Киев+25°... +12°
- Кропивницкий+26°... +10°
- Луганск+26°... +10°
- Луцк+21°... +13°
- Львов+22°... +11°
- Николаев+27°... +15°
- Одесса+27°... +15°
- Полтава+24°... +13°
- Ровно+22°... +13°
- Симферополь+24°... +12°
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