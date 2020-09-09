Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине до конца недели

09:55, 9 сентября 2020
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Сильной жары в Украине не ожидается.

До конца недели в Украине будет тепло / фото УНИАН
До конца недели в Украине будет тепло / фото УНИАН

До конца текущей недели в большинстве регионов Украины немного похолодает, жаркая погода сохранится только в восточных и южных регионах. 

Стало известно, когда в Украину придет похолодание

Согласно прогнозу Погода УНИАН, в четверг, 10 сентября, в большинстве регионов Украины ожидается теплая и солнечная погода, температура днем поднимется до +25…+28 градусов. Дожди пройдут только в западных областях страны.

В пятницу, 11 сентября, по всей Украине ожидается солнечная погода, температура днем поднимется до +20…+29 градусов. Прохладнее будет на западе - там синоптики обещают температуру до +19 градусов. 

На выходных, 12-13 сентября, осадков в Украине не ожидается. В субботу температура днем по стране поднимется до +21…+26 градусов, в воскресенье - до +21…+29. 

Погода в Украине

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Автор: Ирина Швецова

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Теги: #погода в Украине
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