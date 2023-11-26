На трассах застряли международные автобусы из Бухареста и Варны, пассажиров и водителей эвакуировали.

В Одесской области из-за непогоды застревают в снежных заносах автобусы с пассажирами и падают деревья, занятия в школах будут проводиться онлайн.

Как сообщает пресс-служба регионального главка Нацполиции, погодные условия в Одесской области ухудшаются. В связи со снегом, налипанием мокрого снега, гололедом, недостаточной видимостью, сильными порывами ветра движение на автодорогах затруднено. На всех сложных участках работают правоохранители и оказывают помощь водителям и пассажирам, которых непогода застала в пути.

В частности, в полицию поступило более полусотни сообщений о ДТП. Больше всего аварий в Беляевском и Белгород-Днестровском направлениях с участием грузовиков и рейсовых автобусов.

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Один из таких автобусов, который двигался из города София (Болгария) в направлении города Измаил, недалеко от села Орловка Ренийской общины съехал в кювет.

"Девятнадцать пассажиров и два водителя не пострадали. Полицейские доставили их на своем транспорте в одну из местных школ, где им предоставляется приют и помощь", - рассказали полицейские.

Также застрял на обочине возле села Новосельское автобус сообщением Бухарест-Одесса с 42 пассажирами, среди которых 5 детей. Сотрудники полиции и ГСЧС эвакуировали людей в местную школу, где им предоставили убежище.

В полиции напомнили, что движение по трассе сообщением Киев – Одесса ограничено, а по международной трассе Одесса – Рени перекрыто полностью. Информация о возобновлении движения автотранспорта будет предоставлена дополнительно.

В мэрии Одессы рассказали, что из-за ожидания ухудшения погодных условий 27 ноября местные школы проведут дистанционные занятия. При этом в каждом заведении будет функционировать дежурный класс на каждой параллели. В то же время детские сады будут работать. Одесситам рекомендуют оставить детей дома при наличии такой возможности.

По состоянию на 14.30, в городе непогодой повалено 39 деревьев.

"Штормовая погода не утихает! Не выходите без необходимости на улицу", - отмечают в мэрии.

Непогода в Одесской области

В Одесской области 26 ноября значительно ухудшилась погода, регион активно засыпает снегом, на дорогах - гололедица. Из-за этого ограничено движение на дорогах, движение по международной трассе Одесса-Рени перекрыто для всех видов транспорта. Без электричества остались более ста населенных пунктов, в Белгород-Днестровском районе из снежного заноса вытащили автомобиль скорой помощи и тому подобное. Прогнозируют метели, налипание мокрого снега и гололед. Ожидается сильный ветер - 25-30 м / с.

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