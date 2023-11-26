Завтра в ряде областей погода будет очень сложной. Порывы ветра будут достигать 30 м/с.

В Украине 27 ноября порывы ветра будут составлять 17-22 м/с (I уровень опасности, желтый).

В ночью и завтра утром (кроме западных, Житомирской, Винницкой и Сумской областей) порывы ветра будут достигать 25-30 м/с, метели (II уровень опасности, оранжевый) , говорится в сообщении ГСЧС.

По данным спасателей, в Киевской, Кировоградской и Полтавской областях значительный снег (I уровень опасности, желтый), в Черниговской, Сумской и Черкасской областях сильный снег, снежные заносы (II уровень опасности, оранжевый).

Видео дня

"На дорогах страны гололедица (I уровень опасности, желтый)", - отметили в ГСЧС.

В Киеве и области:

27 ноября порывы северо-западного ветра 17-22 м/с,

метели (I уровень опасности, желтый); ночью и завтра утром порывы будут 25 м/с (II уровень опасности, оранжевый).

Ночью значительный, в восточных районах сильный снег, снежные заносы. На дорогах гололедица. (I уровень опасности, желтый).

Непогода в Украине

Несколько дней назад Укргидрометцентр предупреждал, что Украину накроет циклон, который будет сопровождаться серьезным ухудшением погодных условий. А сегодня утром стало известно, что трассу Одесса-Рени закрыли из-за метели. В целом по Одесской области наблюдается осложненная погода. Циклон уже движется вглубь территории Украины.

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