Из-за непогоды без света остаются 116 населенных пунктов.

Погода в Одессе и области сегодня, 26 ноября. Регион активно засыпает снегом, а на дорогах образовалась гололедица.

Служба восстановления развития инфраструктуры в Одесской области в Facebook предупредила о перекрытии движения для большегрузных транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования государственного значения Одесса-Рени и Одесса-Южное на 12 часов.

Впоследствии стало известно, что движение на трассе Одесса-Рени перекрыто для всех видов транспорта. Дополнительнол ввели ограничения в движении для большегрузных транспортных средств на автодороге М-05 Киев-Одесса.

В горсовете Одессы сообщили о гололедице на Киевском и Тираспольском шоссе, а также и Шкодовой горе. Прогнозируют метели, налипание мокрого снега и гололед. Ожидается сильный ветер-25-30 м / с.

До областного центра снег пока не дошел - там в течение утра упало уже 14 деревьев.

Как пишет ДТЭК, по состоянию на 10:00 из-за непогоды без света остаются 116 населенных пунктов Одесской области. Больше всего пострадал Измаильский и Одесский регион.

Погода в Украине

Накануне Укргидрометцентр объявил штормовое предупреждение.

Согласно прогнозу, в воскресенье, 26 ноября, погода в Украине испортится. Практически по всей стране сегодня будут метели, снегопады, дожди, мокрый снег и сильный ветер. Непогода обойдет стороной лишь западные области.

Однако при этом последний месяц 2023 года в Украине будет теплее, чем обычно.

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