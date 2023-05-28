Последствия непогоды устраняют семьдесят коммунальщиков.

Ураганный ветер с ливнем пронесся над Одессой в воскресенье, 28 мая. Большое количество воды мгновенно обрушилось на часть мегаполиса, почти не задев некоторые районы. Однако тем, кто попал под дождь, не повезло.

По словам очевидцев, в бурную реку превратился центр Одессы, в частности знаменитая Дерибасовская. Машины передвигались по затопленным дорогам, как катера, а многим пешеходам пришлось разуваться, чтобы не потерять обувь в бурном потоке.

Как сообщили в мэрии города, ливень привел к подтоплению ряда улиц.

"Оказались подтопленными Балковская, Приморская, Черноморского казачества, Газовый переулок, улицы Паустовского, Среднефонтанская, Химическая, Промышленная, Академика Вильямса и другие", - рассказали в горсовете.

Для ликвидации последствий "наводнения" на улицы вывели более двадцати единиц техники и почти 70 сотрудников коммунального предприятия "Городские дороги". Специалисты выполняют дополнительную очистку дождеприемников в местах подтоплений.

Надо отметить, что после дождя горожане увидели яркое зрелище - огромную радугу.

28 мая дожди и грозы в Украине продолжились, но осадки покинули большинство областей страны и сконцентрировались на юге и юго-востоке. При этом озафиксировано небольшое снижение температуры.

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