Осадки сконцентрируются на юге и юго-востоке Украины.

Сегодня, 28 мая, дожди и грозы в Украине продолжатся, однако их станет гораздо меньше. Осадки покинут большинство областей нашей страны и сконцентрируются на юге и юго-востоке. При этом ожидается небольшое снижение температуры по всей стране. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

На западе Украины сегодня ожидается теплая и сухая погода. Столбики термометров покажут +22°...+26°, в большинстве областей будет небольшая облачность.

Жителей севера Украины ждет сухая и солнечная погода. Без осадков. Температура в течение дня не поднимется выше +21°...+22°.

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На востоке ожидается небольшая облачность. В Луганской и Донецкой областях пройдут дожди и грозы. Воздух прогреется до +23°...+24°.

В центральной части Украины будет от +23° до +25°. В Днепропетровской области ожидаются грозы, а на остальной территории установится сухая погода.

На юге Украины сегодня будет теплее всего, но здесь повсеместно ожидаются грозы. Столбики термометров покажут +23°...+26°.

Приметы погоды 28 мая

28 мая - если после дождя появилась радуга, то дождливых дней больше не будет.

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