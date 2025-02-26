В среднем температура в марте будет на 1-2 градуса выше климатической нормы.

В этом году погода в марте в Украине будет теплой и с небольшим количеством осадков. Об этом на "Метеопрог" сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

После относительно холодного февраля предполагается наступление весны уже с первых дней марта, говорит синоптик.

"Особенно приход теплого воздуха ощутят на себе жители западных и южных областей, а на севере Левобережья, а также на крайнем востоке страны прохладная погода задержится еще на некоторое время", - говорит он.

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Однако, по его словам, тенденция на повышение температуры вырисовывается во всех регионах страны, а средняя температура в марте ожидается на 1 - 2 градуса выше нормы. В Приазовье, Крыму и местами в восточных областях средняя температура будет близкой к норме.

"В течение всего месяца ожидается значительное количество солнечных дней, однако по ночам будет морозно", - говорит Кибальчич.

Что касается осадков, то их по всей Украине может быть немного, в среднем на 10 - 30% меньше климатической нормы.

"Особенно это будет касаться восточных, центральных и северных областей. Здесь могут появиться первые признаки засухи, которая имеет все шансы на дальнейшее развитие, с учетом того, что в предыдущие месяцы увлажнение также было на довольно низком уровне", - предупредил эксперт по погоде.

Известный синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что в течение текущей недели температура в Украине будет повышаться, а с наступлением весны погода несколько изменится.

"С 1-го марта повысится влажность, появятся осадки", - спрогнозировала она.

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