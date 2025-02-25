Осадков будет меньше, чем обычно.

В этом году март будет теплее и суше, чем обычно. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, средняя месячная температура воздуха предполагается +1°...+7°. Это на 1-1,5 градуса выше нормы.

Осадков за месяц выпадет 22-42 мм, в Карпатах местами 50-74 мм. Это, говорят в Укргидрометцентре, меньше климатической нормы.

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Начало весны в Украине будет дождливым и снежным, но не слишком холодным. Об этом сообщила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

По ее словам, 1 марта возможен мокрый снег с дождем. В большинстве регионов ночная температура будет колебаться в пределах от -3° до +2°, а днем будет подниматься до 0°...+6°. В Закарпатской области и на юге страны ожидается потепление до +9°. В то же время морозы сохранятся в восточных регионах, где ночью температура может опускаться до -9°...-15°, а днем составит -3°...+2°.

"То есть в конце недели уже и в восточных областях дневная температура воздуха перейдет немножко на ноль или небольшой "плюс"", - говорит синоптик.

По прогнозам Птухи, начало марта будет относительно теплым, но с преимущественно облачной погодой. Она отметила, что сильные морозы уже отступят, хотя возможны колебания температуры и осадки смешанного типа. Поскольку март является переходным месяцем, погода может быть непредсказуемой.

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