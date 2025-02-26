На этой неделе в Украине постепенно будет теплеть.

Морозы начинают уже понемногу отступать из Украины. В частности сегодня в большинстве областей столбики термометров покажут -2...+4, на востоке еще будет морозец -5...-8, а на западе страны воздух прогреется до почти весенних +4...+9 градусов. Об этом на своей странице в Facebook сообщила известный синоптик Наталья Диденко.

"В течение недели в Украине будет теплеть", - отметила она.

Синоптик добавила, что с приходом весны погода в нашей стране несколько изменится.

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"С 1-го марта повысится влажность, появятся осадки", - спрогнозировала она.

О том, что 1 марта в Украине ожидаются дожди и мокрый снег, говорит и синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

По ее данным, во многих областях ночная температура будет колебаться в пределах -3°...+2°, а днем будет повышаться до 0°...+6°. На Закарпатье и на юге Украины столбики термометров могут достигать +9°. Морозы сохранятся только в восточных областях, где ночью прогнозируется -9°...-15°, без осадков, а днем ожидается -3°...+2°.

Синоптик отметила, что к концу недели даже в восточных регионах дневная температура начнет приближаться к нулю или будет превышать его.

По ее прогнозу, начало марта будет хоть и теплым, однако будет сопровождаться значительной облачностью. Она подчеркнула, что сильные морозы уже отходят, однако возможны температурные колебания и осадки в смешанной форме. Поскольку март является переходным месяцем, погода в этот период может быть довольно непредсказуемой.

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