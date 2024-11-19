В Киеве уже вскоре начнутся осадки, а температура снизится.

На этой неделе в Киеве и области ожидаются довольно динамичные погодные события. Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

По словам синоптиков, до среды на Киевщине еще будет царить достаточно спокойная погода, преимущественно с плюсовыми значениями температуры.

"Начиная с четверга ожидаем поступления активных атмосферных фронтов с осадками в виде дождя и мокрого снега, на дорогах образуется гололедица", - предупреждают специалисты.

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Синоптики советуют заблаговременно позаботиться о комфорте и безопасности во время таких погодных условий.

Сегодня, по прогнозу синоптиков, на Киевщине будет облачно с прояснениями. Днем без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура по области будет в пределах +3°...+8°, а в Киеве столбики термометров покажут +5°...+7°.

Погода в Украине ухудшится - что известно

В Украине в ближайшие дни ожидается существенное ухудшение погодных условий, о чем предупредила известный синоптик Наталья Диденко.

Она отметила, что в период с 21 по 23 ноября погодная ситуация будет стремительно меняться. Атмосферные фронты принесут сильные ветры, которые впоследствии сменятся похолоданием. Местами ожидаются дожди, а в некоторых регионах уже выпадет снег, возможно налипание мокрого снега и гололед.

Кроме того, по словам эксперта, на дорогах и тротуарах образуется гололедица, которая сделает их чрезвычайно скользкими. Она призвала позаботиться о безопасной обуви и проверить техническое состояние автомобилей.

По прогнозу синоптика, 20 ноября осадки начнутся на западе Украины, в то же время во многих регионах ожидается значительное потепление до +8...+15 °C. Исключением станут западные и северо-восточные области, где температура будет колебаться в пределах +7...+9 °C.

С 21 ноября атмосферные фронты принесут осложнение погодных условий по всей стране, включая дожди, снег, сильный ветер и существенное снижение температуры. В столице также прогнозируется дождь с переходом в снег, налипание мокрого снега, штормовой ветер и похолодание.

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