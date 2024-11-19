В течение ближайших дней погода в Украине будет стремительно меняться.

В Украине в ближайшие дни ожидается осложнение погоды. Об этом предупредила известный синоптик Наталья Диденко.

"21-23 ноября погода будет стремительно меняться. Будут идти атмосферные фронты, с ними сильные ветры, а за ними - холода. Поэтому где-то пока будет дождь, а где-то уже снег, налипание мокрого снега, гололед", - сообщила эксперт по погоде.

Также, по ее словам, появится гололедица. "Дороги и тротуары снова будут необычно скользкими! Пожалуйста, позаботьтесь об обуви...проверьте состояние автомобилей", - посоветовала Наталья Диденко.

Видео дня

По ее прогнозу, 20 ноября осадки начнутся только на западе Украины, однако ожидается скачок тепла до +8...+15 градусов. Исключение - запад и северо-восток, где столбики термометров покажут 7...+9 градусов.

А вот с 21 ноября атмосферные фронты принесут в Украину сложную погоду с дождями, снегом, налипанием мокрого снега, сильным ветром и похолоданием.

"Усложнение погоды в столице ожидается с 21 ноября - дождь с переходом в снег, налипание мокрого снега, штормовой ветер, похолодание", - рассказала Наталка Диденко.

В Украину идет мощная непогода - что говорят в Укргидрометцентре

По данным Укргидрометцентра, 20 ноября в западных областях, 21-23 ноября на большей части территории страны, а 24 ноября в восточных областях ожидаются сложные погодные условия.

Синоптики предупреждают о дождях и снеге, порывах ветра 15-20 м/с. В Карпатах ожидаются сильные снегопады, метели и порывы ветра 25-30 м/с.

На дорогах образуется гололедица, а снежный покров в большинстве областей (кроме юга) составит 3-15 см.

Вас также могут заинтересовать новости: