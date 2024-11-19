В Украине в ближайшие дни ожидается осложнение погоды. Об этом предупредила известный синоптик Наталья Диденко.
"21-23 ноября погода будет стремительно меняться. Будут идти атмосферные фронты, с ними сильные ветры, а за ними - холода. Поэтому где-то пока будет дождь, а где-то уже снег, налипание мокрого снега, гололед", - сообщила эксперт по погоде.
Также, по ее словам, появится гололедица. "Дороги и тротуары снова будут необычно скользкими! Пожалуйста, позаботьтесь об обуви...проверьте состояние автомобилей", - посоветовала Наталья Диденко.
По ее прогнозу, 20 ноября осадки начнутся только на западе Украины, однако ожидается скачок тепла до +8...+15 градусов. Исключение - запад и северо-восток, где столбики термометров покажут 7...+9 градусов.
А вот с 21 ноября атмосферные фронты принесут в Украину сложную погоду с дождями, снегом, налипанием мокрого снега, сильным ветром и похолоданием.
"Усложнение погоды в столице ожидается с 21 ноября - дождь с переходом в снег, налипание мокрого снега, штормовой ветер, похолодание", - рассказала Наталка Диденко.
В Украину идет мощная непогода - что говорят в Укргидрометцентре
По данным Укргидрометцентра, 20 ноября в западных областях, 21-23 ноября на большей части территории страны, а 24 ноября в восточных областях ожидаются сложные погодные условия.
Синоптики предупреждают о дождях и снеге, порывах ветра 15-20 м/с. В Карпатах ожидаются сильные снегопады, метели и порывы ветра 25-30 м/с.
На дорогах образуется гололедица, а снежный покров в большинстве областей (кроме юга) составит 3-15 см.