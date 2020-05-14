В Киеве завтра температура до +16°, без осадков

17:00, 14 мая 2020
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В столице завтра будет прохладно.

В Киеве завтра без осадков / Фото УНИАН
В Киеве завтра без осадков / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 15 мая в Киеве без осадков, температура днем до +16°.

Народный синоптик рассказал, когда в Украине закончатся дожди

Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +16°, вечером - до +15°. Ветер переменный, до 3,6 м/с.

Солнце в столице взойдет в 05:10, а зайдет в 20:38.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 15 мая, в Украине местами пройдут дожди, температура до +27°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода
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