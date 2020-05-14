В Киеве завтра температура до +16°, без осадков
В столице завтра будет прохладно.
Согласно данным Погода УНИАН, 15 мая в Киеве без осадков, температура днем до +16°.
Народный синоптик рассказал, когда в Украине закончатся дожди
Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +16°, вечером - до +15°. Ветер переменный, до 3,6 м/с.
Солнце в столице взойдет в 05:10, а зайдет в 20:38.
Как сообщал УНИАН, в пятницу, 15 мая, в Украине местами пройдут дожди, температура до +27°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
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Погода в Украине
- Винница+23°... +2°
- Днепр+23°... +8°
- Донецк+19°... +10°
- Житомир+14°... 0°
- Запорожье+21°... +10°
- Ивано-Франковск+17°... +5°
- Киев+15°... +3°
- Кропивницкий+21°... +5°
- Луганск+20°... +12°
- Луцк+10°... +1°
- Львов+9°... +1°
- Николаев+19°... +11°
- Одесса+19°... +11°
- Полтава+19°... +6°
- Ровно+10°... 0°
- Симферополь+25°... +15°
- Сумы+13°... +4°
- Тернополь+11°... +2°
- Харьков+17°... +7°
- Херсон+21°... +10°
- Хмельницкий+17°... +1°
- Черкассы+22°... +6°
- Чернигов+12°... +1°
- Черновцы+24°... +8°
Виргиния, США
+12°
Погода Стерлинг - ясно и безоблачно
Ощущается как:+12 °
Влажность:70 %
Давление:760 мм
Ветер: 3.7 м/с
Вероятность осадков:10 %
Восход:05:57
Закат20:15
Видимость:16 км
Фаза луны:
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