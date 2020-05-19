В Киеве завтра без осадков, температура до +16°

17:00, 19 мая 2020
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В столице завтра немного похолодает.

В Киеве завтра без осадков / УНИАН
В Киеве завтра без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 20 мая в Киеве без осадков, температура днем до +16°.

"Тепла не видно": синоптик рассказала о погоде в Украине на ближайшие дни

Погода в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +16°, вечером - до +12°. Ветер западный и северо-западный, до 6,1 м/с.

Солнце в столице взойдет в 05:04, а зайдет в 20:45.

Как сообщал УНИАН, в среду, 20 мая, в Украине местами пройдут дожди, температура до +23°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода
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