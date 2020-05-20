В Киеве завтра без осадков, температура до +14°
В столице завтра немного похолодает.
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 21 мая, в Киеве без осадков, температура днем до +14°.
Стало известно, когда в Украине потеплеет
Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +14°, вечером - до +11°. Ветер северо-западный, до 5,2 м/с.
Солнце в столице взойдет в 05:02, а зайдет в 20:46.
Как сообщал УНИАН, 21 мая в Украине похолодает, на юге пройдут дожди.
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Погода в Украине
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- Донецк+23°... +9°
- Житомир+17°... +3°
- Запорожье+20°... +10°
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- Киев+16°... +5°
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- Львов+15°... +3°
- Николаев+18°... +12°
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- Ровно+16°... +3°
- Симферополь+26°... +13°
- Сумы+17°... +4°
- Тернополь+17°... +4°
- Харьков+18°... +6°
- Херсон+20°... +9°
- Хмельницкий+17°... +5°
- Черкассы+19°... +7°
- Чернигов+15°... +3°
- Черновцы+18°... +8°
Виргиния, США
+13°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:+13 °
Влажность:58 %
Давление:760 мм
Ветер: 6.9 м/с
Вероятность осадков:3 %
Восход:05:52
Закат20:20
Видимость:16 км
Фаза луны:
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