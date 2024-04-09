Температура в столице снизится до +17 градусов.

Эта неделя принесет для Киевщины теплую весеннюю погоду без осадков. Но с середины недели в столице ожидается некоторое похолодание. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

В ближайшие дни воздух в столице будет прогреваться до +23°...+24°. Будет сухо и довольно солнечно. Обеспечит такие условия, по данным синоптиков, поле повышенного давления и тепло с юго-запада.

"Но в четверг воздушные потоки изменятся на северо-западные, поступит более прохладный воздух, что несколько снизит значение дневной температуры", - прогнозируют в Укргидрометцентре.

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Так, по прогнозу, уже 11 апреля термометры в столице не поднимутся выше +20°, а со следующего дня в столице будет уже не более +17°.

О некотором похолодании в столице говорит и синоптик Наталья Птуха. По ее данным, в Киеве и области в течение недели будет сухо, тепло и без осадков. Об этом она рассказала в комментарии NV. Так, по данным синоптика, ночью ожидается до +10, а днем - до +25.

"А 11 апреля небольшой юго-западный ветер перейдет в северо-западный, и тогда произойдет некоторое снижение температуры - в пределах +19...+21 днем, а 12-13 апреля дневная температура воздуха в столице еще немного снизится: до +16...+18 градусов", - прогнозирует Наталья Птуха.

Погода в Киеве и Киевской области - прогноз на сегодня

9 апреля, по данным Укргидрометцентра, на Киевщине ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер будет переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура по области днем +20°...+25°, а в Киеве столбики термометров покажут +22°...+24°.

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