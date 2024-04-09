В середине недели ожидается некоторое снижение температуры, но оно не будет сильным.

На этой неделе погоду в Украине будет определять поле повышенного давления. Из-за этого ожидается сухая, теплая и даже жаркая погода. Об этом в комментарии NV рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

"Антициклональный характер погоды - мало облаков, преимущественно без осадков по всей территории Украины", - говорит она.

Ночью, по прогнозу синоптика, ожидается +6°...+12°, а в дневные часы воздух будет прогреваться до +20°...+26°.

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"Приятные и комфортные показатели, и они будут практически по всей территории страны", - комментирует синоптик.

Она пояснила, что сейчас над Украиной господствуют юго-западные воздушные потоки, которые и формируют такую приятную весеннюю погоду. Но в середине недели, 10 и 11 апреля, эти потоки несколько перестроятся, ветер изменит направление, что добавит немного прохлады.

"В четверг и пятницу в западных и северных областях дневная температура будет уже не +20°...+26°, а +17°...+22° в дневные часы. В общем, комфортная весенняя погода с достаточно высокими показателями сохранится", - говорит Наталья Птуха.

Немного свежее будет в Карпатах, +1°...+6° ночью и до +12°...+17°. В то же время в горах с 10 апреля потеплеет: ночью уже будет до +10°, а днем воздух будет прогреваться до +14°...+20°.

На фоне сухой погоды в Украине наступает пожароопасный период.

Метеоусловия, по словам Натальи Птухи, будут благоприятны для распространения огня в случае возгорания. И в конце этой бездождевой недели риск распространения огня только усилится.

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