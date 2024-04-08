Во вторник, 9 апреля, киевлян ждет солнечный и очень теплый день. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Ночью в столице будет +13°...+14°, а днем воздух прогреется до комфортных +23°. Весь день ожидается ясная и безоблачная погода, без осадков.
Ветер будет юго-западный и довольно слабый, всего 3-8 м/с. Атмосферное давление пониженное, 749-751 миллиметр ртутного столба.
Погода 9 апреля - прогноз по Украине
Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +11°, днем +23°.
В Луцке будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +24°.
В Ривне завтра ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +10°, днем +23°.
В Тернополе 9 апреля ночью будет +10°, днем +23°, небольшая облачность.
В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +10°, днем +22°.
В Ивано-Франковске будет небольшая, ночью +6°, днем +24°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +12°, днем +25°, облачно с прояснениями.
В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +9°, днем +24°.
В Виннице завтра будет +9°...+23°, небольшая облачность.
В Житомире во вторник будет ночью +11° днем +23°, небольшая облачность.
В Чернигове столбики термометров покажут +9°...+23°, ясно и безоблачно.
В Черкассах завтра будет ясно и безоблачно, ночью +12°, днем +23°.
В Кропивницком температура ночью будет +10°, днем +24°, ясно и безоблачно.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +10°...+23°.
В Одессе 9 апреля - небольшая облачность, температура ночью +13°, днем +20°.
В Херсоне во вторник ночью будет +9°, днем +24°, небольшая облачность.
В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +24°.
В Запорожье температура ночью +11°, днем +23°, облачно с прояснениями.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +10°, а днем +23°, небольшая облачность.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +10°, днем +23°.
В Днепре температура ночью будет +11°, днем +23°, облачно с проясснениями.
В Симферополе во вторник будет ясно и безоблачно, +7°...+20°.
В Краматорске завтра облачно с прояснениями, температура ночью +6°, днем +25°.
В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +8°, днем +24°.