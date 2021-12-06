В столице до конца суток и утром 7 декабря ожидается туман. Видимость составит 200-500 метров.

В Киеве сегодня до конца суток и утром 7 декабря ожидается туман.

Об этом сообщает Киевская городская госадминистрация со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

"В ближайший час, с сохранением до конца суток 6 декабря и ночью, а также утром 7 декабря в Киеве ожидается туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

В КГГА рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане снизить скорость движения, при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом, держать безопасную дистанцию с другими автомобилями, при остановке включить аварийную световую сигнализацию, избегать резких маневров на дороге.

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Также напоминается, что по прогнозам синоптиков в течение всей недели вероятны снегопады.

Напомним, в столице вечером 5 декабря начался снегопад на дорогах работали 309 единиц спецтехники.

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Автор: Екатерина Гирнык