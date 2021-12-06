Синоптики предупреждают, что погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта.

Сегодня во многих областях Украины ожидается неблагоприятная погода: гололедица, налипание мокрого снега и туманы.

Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"6 декабря в Киеве и Киевской области, в западных и северных областях налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица (І уровень опасности, желтый)", - говорится в предупреждении.

Отмечается, что погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Также сегодня утром в южных и центральных областях ожидается туман, видимость составит 200-500 метров. Из-за непогоды также объявлен I уровень опасности.

Во Львове в понедельник будет пасмурно. Ночью -2°, днем +2°, мокрый снег.

В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью -1°, днем +2°, мокрый снег.

В Ривне в понедельник ожидается пасмурная погода, сплошная облачность, ночью -2°, днем +2°, мокрый снег.

В Тернополе 6 декабря ночью будет -2°, днем +3°, небольшая облачность.

В Хмельницком будет небольшая облачность, ночью -2°, днем +3°, небольшой дождь.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью -2°, днем +4°.

В Ужгороде столбики термометров покажут -3°...+4°, небольшой дождь.

В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью -1°, днем +5°.

В Виннице будет -1°...+5°, небольшая облачность, ливень.

В Житомире в понедельник будет ночью 0°, днем +4°, небольшая облачность, ливень.

В Черкассах будет небольшая облачность, ночью +2°, днем +8°, ливень.

В Кропивницком температура ночью будет +4°, днем +9°, пасмурно, сплошная облачность.

В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха +5°...+9°, дождь.

В Одессе 6 декабря - небольшая облачность, температура ночью +8°, днем +13°, сильный дождь.

В Херсоне в понедельник ночью +9°, днем +13°, небольшая облачность, ливень.

В Николаеве будет небольшая облачность, ночью +6°, днем +13°, ливень.

В Запорожье температура ночью +7°, днем +10°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.

В Сумах температура воздуха составит +2°...+6°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег.

В Харькове - пасмурно, температура ночью +5°, днем +6°, мокрый снег.

В Днепре температура ночью будет +7°, днем +9°, пасмурно, небольшой дождь.

В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, +9°...+15°.

В Краматорске сегодня будет пасмурно, небольшой дождь, температура ночью +7°, днем +9°.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +6°, днем +7°.

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Автор: Екатерина Лиманская