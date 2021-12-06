В течение ночи в Киеве работали 309 единиц спецтехники.

В столице вечером 5 декабря начался снегопад, на дорогах работали 309 единиц спецтехники.

Об этом сообщается на странице киевских властей.

"До начала осадков спецтехника "Киевавтодора" выехала на исходные позиции в город. Это позволило оперативно начать обработку противогололедными средствами и уборку снега", - сообщает КК "Киевавтодор".

Отмечается, что в течение ночи в Киеве работали 309 единиц спецтехники. В ночную смену привлекали 195 дорожных работников в составе 34 бригад по ручной уборке. Они обрабатывали противогололедными средствами мосты и путепроводы, подъемы и спуски, покрытия из брусчатки, тротуары, а также остановки, лестницы подземных и надземных переходов.

В КГГА напоминают, что по прогнозам синоптиков, в течение всей недели вероятны снегопады и утверждают, что дорожная служба города готова к сложным метеоусловиям. У КК "Киевавтодор" есть 458 единиц основной и 128 единиц дополнительной техники для уборки снега и нанесения противогололедных средств.

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Как сообщал УНИАН, в понедельник, 6 декабря, в Киеве весь день ожидается пасмурная погода. В течение дня воздух прогреется до +2° и в столице начнется дождь. Осадки ожидаются во второй половине дня.

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Автор: Екатерина Гирнык