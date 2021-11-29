Без осадков, но весь день в столице будет пасмурно.

В последний день осени в Киеве существенно похолодает.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Так, ночью столбики термометров покажут -2°, а днем воздух прогреется лишь до +3°.

Без осадков, но весь день в столице будет пасмурно и сплошная облачность.

Добавит холода и сильный западный ветер, скорость которого будет достигать 4,7 - 9,2 м/с.

Атмосферное давление пониженное, 731-734 миллиметра ртутного столба.

Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью -1°, днем +1°.

В Луцке - небольшая облачность, ночью -1°, днем +2°.

В Ривне во вторник ожидается небольшая облачность, ночью -2°, днем +1°.

В Тернополе 30 ноября ночью будет -2°, днем +2°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью -4°, днем +1°.

В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью -1°, днем +3°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут -1°...+4°, облачно с прояснениями.

В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью -1°, днем +4°.

В Виннице будет -3°...+2°, небольшая облачность.

В Житомире во вторник будет ночью -2°, днем +2°, небольшая облачность, возможен снег.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью -4°, днем +5°.

В Кропивницком температура ночью будет -3°, днем +4°, облачно с прояснениями.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха -3°...+4°.

В Одессе 30 ноября - небольшая облачность, температура ночью 0°, днем +5°, легкий дождь.

В Херсоне во вторник ночью -2°, днем +5°, пасмурно, мокрый снег.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью -1°, днем +4°, мокрый снег.

В Запорожье температура ночью -2°, днем +6°, облачно с прояснениями.

В Сумах температура воздуха составит -3°...+3°, небольшая облачность.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -3°, днем +4°.

В Днепре завтра температура ночью будет -3°, днем +5°, облачно с прояснениями.

В Симферополе во вторник будет пасмурно, сплошная облачность, -3°...+12°, дождь.

В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -1°, днем +7°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью -1°, днем +8°.

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Автор: Екатерина Лиманская