30 ноября в Украине изменится погода / фото REUTERS
В последний день ноября в Украине заметно похолодает, а на юге страны пройдут дожди, местами даже возможен мокрый снег. Холоднее всего будет на западе и севере, +1°...+3°, а теплее всего - на востоке, до +8°...+10° и в Крыму - до +12.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью -2°, днем +3°.
- Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью -1°, днем +1°.
- В Луцке - небольшая облачность, ночью -1°, днем +2°.
- В Ривне во вторник ожидается небольшая облачность, ночью -2°, днем +1°.
- В Тернополе 30 ноября ночью будет -2°, днем +2°, облачно с прояснениями.
- В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью -4°, днем +1°.
- В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью -1°, днем +3°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут -1°...+4°, облачно с прояснениями.
- В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью -1°, днем +4°.
- В Виннице будет -3°...+2°, небольшая облачность.
- В Житомире во вторник будет ночью -2°, днем +2°, небольшая облачность, возможен снег.
- В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью -4°, днем +5°.
- В Кропивницком температура ночью будет -3°, днем +4°, облачно с прояснениями.
- В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха -3°...+4°.
- В Одессе 30 ноября - небольшая облачность, температура ночью 0°, днем +5°, легкий дождь.
- В Херсоне во вторник ночью -2°, днем +5°, пасмурно, мокрый снег.
- В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью -1°, днем +4°, мокрый снег.
- В Запорожье температура ночью -2°, днем +6°, облачно с прояснениями.
- В Сумах температура воздуха составит -3°...+3°, небольшая облачность.
- В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -3°, днем +4°.
- В Днепре завтра температура ночью будет -3°, днем +5°, облачно с прояснениями.
- В Симферополе во вторник будет пасмурно, сплошная облачность, -3°...+12°, дождь.
- В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -1°, днем +7°.
- В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью -1°, днем +8°.
Погода в Украине 30 ноября / фото УНИАН
Народные приметы на 30 ноября
30 ноября - Григория, Никона, Лазаря, Михаила. Погода в этот день указывает на то, какой будет погода этой зимой.
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