Украинцев предупредили о гололеде на дорогах.

С 23 ноября в Украине значительно похолодает, но ненадолго.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что ночные морозы станут крепче, и почти во всех областях во вторник местами выпадет мокрый снег с дождем.

В ночь на 23 ноября по всей Украине, кроме юга, будет до -5 градусов мороза, днем – от -1 градусов мороза до +4 градусов тепла.

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Потепление обещают уже со среды, 24 ноября. На выходных возможны дожди.

Погода 23 ноября: прогноз Укргидрометцентра

Во многих областях во вторник прогнозируют мокрый снег, но надолго он еще не задержится.

Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью 0 -5 градусов мороза, в Закарпатье +3 +8 градусов тепла; в южной части ночью +1 +6 градусов тепла, днем +4 +9 градусов выше ноля.

Напомним, по прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, в ближайшие дни погода в Украине начнет меняться: ожидаются осадки, похолодание и сильный ветер.

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Автор: Катерина Шварц