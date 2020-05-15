В Киеве сегодня температура до +16°, без осадков

08:30, 15 мая 2020
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В столице сегодня будет прохладно.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 15 мая в Киеве без осадков, температура днем до +16°.

Похолодание и дожди: стал известен прогноз погоды в Украине до конца недели

Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +16°, вечером - до +15°. Ветер переменный, до 3,6 м/с.

Солнце в столице взошло в 05:10, а зайдет в 20:38.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 15 мая, в Украине местами пройдут дожди, температура до +27°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода
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