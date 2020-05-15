В Киеве сегодня температура до +16°, без осадков
В столице сегодня будет прохладно.
Согласно данным Погода УНИАН, 15 мая в Киеве без осадков, температура днем до +16°.
Похолодание и дожди: стал известен прогноз погоды в Украине до конца недели
Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +16°, вечером - до +15°. Ветер переменный, до 3,6 м/с.
Солнце в столице взошло в 05:10, а зайдет в 20:38.
Как сообщал УНИАН, в пятницу, 15 мая, в Украине местами пройдут дожди, температура до +27°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
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Погода в Украине
- Винница+12°... +6°
- Днепр+17°... +6°
- Донецк+21°... +8°
- Житомир+15°... +6°
- Запорожье+17°... +9°
- Ивано-Франковск+11°... +6°
- Киев+15°... +8°
- Кропивницкий+15°... +7°
- Луганск+20°... +8°
- Луцк+15°... +4°
- Львов+12°... +3°
- Николаев+21°... +10°
- Одесса+18°... +11°
- Полтава+16°... +7°
- Ровно+14°... +4°
- Симферополь+27°... +15°
- Сумы+15°... +6°
- Тернополь+10°... +4°
- Харьков+16°... +6°
- Херсон+21°... +9°
- Хмельницкий+10°... +4°
- Черкассы+16°... +8°
- Чернигов+14°... +7°
- Черновцы+13°... +8°
Виргиния, США
+17°
Погода Стерлинг - небольшая облачность
Ощущается как:+17 °
Влажность:59 %
Давление:755 мм
Ветер: 6.2 м/с
Вероятность осадков:1 %
Восход:05:56
Закат20:16
Видимость:16 км
Фаза луны:
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