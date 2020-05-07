В Киеве сегодня похолодает и пройдет дождь
Температура днем в столице до +10°.
Согласно данным Погода УНИАН, 7 мая в Киеве пройдет дождь, температура днем до +10°.
Дожди, сильный ветер, а в Карпатах - снег: синоптики объявили штормовое предупреждение на 7 мая
Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +10°, вечером - до +8°. Ветер западный и северо-западный, до 5,9 м/с.
Солнце в столице взошло в 05:23, а зайдет в 20:26.
Как сообщал УНИАН, в четверг, 7 мая, в Украине местами пройдут дожди, температура до +20°.
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Погода в Украине
- Винница+9°... +5°
- Днепр+19°... +8°
- Донецк+15°... +7°
- Житомир+10°... +4°
- Запорожье+17°... +8°
- Ивано-Франковск+13°... +5°
- Киев+9°... +6°
- Кропивницкий+15°... +6°
- Луганск+20°... +9°
- Луцк+15°... +3°
- Львов+11°... +3°
- Николаев+15°... +7°
- Одесса+15°... +8°
- Полтава+15°... +7°
- Ровно+14°... +3°
- Симферополь+14°... +7°
- Сумы+16°... +4°
- Тернополь+13°... +3°
- Харьков+18°... +7°
- Херсон+16°... +6°
- Хмельницкий+13°... +4°
- Черкассы+13°... +7°
- Чернигов+12°... +5°
- Черновцы+12°... +5°
Виргиния, США
+8°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:+5 °
Влажность:48 %
Давление:751 мм
Ветер: 5.4 м/с
Вероятность осадков:1 %
Восход:06:03
Закат20:08
Видимость:16 км
Фаза луны:
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