В Киеве сегодня похолодает и пройдет дождь

08:30, 7 мая 2020
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Температура днем в столице до +10°.

В Киеве сегодня пройдет дождь / Фото daynews.com.ua
В Киеве сегодня пройдет дождь / Фото daynews.com.ua

Согласно данным Погода УНИАН, 7 мая в Киеве пройдет дождь, температура днем до +10°.

Дожди, сильный ветер, а в Карпатах - снег: синоптики объявили штормовое предупреждение на 7 мая

Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +10°, вечером - до +8°. Ветер западный и северо-западный, до 5,9 м/с.

Солнце в столице взошло в 05:23, а зайдет в 20:26.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 7 мая, в Украине местами пройдут дожди, температура до +20°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода
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