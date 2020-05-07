В Киеве сегодня похолодает и пройдет дождь

Температура днем в столице до +10°.

В Киеве сегодня пройдет дождь / Фото daynews.com.ua

Согласно данным Погода УНИАН, 7 мая в Киеве пройдет дождь, температура днем до +10°.

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Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +10°, вечером - до +8°. Ветер западный и северо-западный, до 5,9 м/с.

Солнце в столице взошло в 05:23, а зайдет в 20:26.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 7 мая, в Украине местами пройдут дожди, температура до +20°.

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