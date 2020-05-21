В Киеве сегодня без осадков, температура до +14°

В столице сегодня немного похолодает.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 21 мая, в Киеве без осадков, температура днем до +14°.

Читайте также Синоптики предупредили о заморозках в Украине 21-23 мая

Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +14°, вечером - до +11°. Ветер северо-западный, до 5,2 м/с.

Солнце в столице взошло в 05:02, а зайдет в 20:46.

Как сообщал УНИАН, 21 мая в Украине похолодает, на юге пройдут дожди.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.