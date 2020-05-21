В Киеве сегодня без осадков, температура до +14°
В столице сегодня немного похолодает.
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 21 мая, в Киеве без осадков, температура днем до +14°.
Синоптики предупредили о заморозках в Украине 21-23 мая
Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +14°, вечером - до +11°. Ветер северо-западный, до 5,2 м/с.
Солнце в столице взошло в 05:02, а зайдет в 20:46.
Как сообщал УНИАН, 21 мая в Украине похолодает, на юге пройдут дожди.
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Погода в Украине
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- Киев+14°... +5°
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- Ровно+13°... +3°
- Симферополь+17°... +9°
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- Харьков+16°... +2°
- Херсон+18°... +8°
- Хмельницкий+14°... +4°
- Черкассы+15°... +5°
- Чернигов+14°... +4°
- Черновцы+15°... +4°
Виргиния, США
+11°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:+11 °
Влажность:74 %
Давление:762 мм
Ветер: 5.3 м/с
Вероятность осадков:10 %
Восход:05:51
Закат20:21
Видимость:16 км
Фаза луны:
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