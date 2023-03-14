В середине марта, 15 числа, погода в Киеве будет сухой и довольно солнечной. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Ночью столбики термометров в столице покажут +2°, а днем воздух прогреется до +10°. Ожидается практически безоблачная погода, без осадков.
Ветер немного ослабнет, его постоянная скорость будет 2,7 - 3,2 м/с. Атмосферное давление пониженное, 739-742 миллиметра ртутного столба.
Погода 15 марта - прогноз по городам Украины
Во Львове в среду будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью +2°, днем +8°, мокрый снег.
В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью +1°, днем +7°, дождь.
В Ривне в среду ожидается пасмурная погода, ночью +1°, днем +8°, сильный дождь.
В Тернополе 15 марта ночью будет +2°, днем +8°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег.
В Хмельницком завтра будет облачно с прояснениями, ночью +2°, днем +7°.
В Ивано-Франковске будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +1°, днем +7°, дождь.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +8°, днем +4°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.
В Черновцах в среду - пасмурно, сплошная облачность, ночью +2°, днем +8°, сильный дождь.
В Виннице завтра будет +2°...+8°, облачно с прояснениями.
В Житомире в среду будет ночью +3° днем +10°, облачно с прояснениями.
В Черкассах завтра будет облачно с прояснениями, ночью +2°, днем +7°.
В Кропивницком температура ночью будет +1°, днем +9°, пасмурно, сплошная облачность.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +2°...+9°.
В Одессе 15 марта - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +4°, днем +9°.
В Херсоне в среду ночью будет +2°, днем +12°, небольшая облачность.
В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +2°, днем +11°.
В Запорожье температура ночью +3°, днем +12°, небольшая облачность.
В Сумах завтра температура воздуха составит 0°...+8°, ясно и безоблачно.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +1°, днем +9°.
В Днепре температура ночью будет +3°, днем +11°, небольшая облачность.
В Симферополе в среду будет облачно с прояснениями, +3°...+11°.
В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +1°, днем +10°.
В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью 0°, днем +9°.