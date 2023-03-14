В среду, 15 марта, часть Украины окажется в поле осадков. Вместе с дождями и мокрым снегом придет и похолодание. Такое изменение погоды ожидается в западных областях страны. На остальной же территории пока сохранится преимущественно сухая и довольно теплая погода. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет практически безоблачно. Температура воздуха ночью +2°, днем +10°.
- Во Львове в среду будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью +2°, днем +8°, мокрый снег.
- В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью +1°, днем +7°, дождь.
- В Ривне в среду ожидается пасмурная погода, ночью +1°, днем +8°, сильный дождь.
- В Тернополе 15 марта ночью будет +2°, днем +8°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег.
- В Хмельницком завтра будет облачно с прояснениями, ночью +2°, днем +7°.
- В Ивано-Франковске будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +1°, днем +7°, дождь.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +8°, днем +4°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.
- В Черновцах в среду - пасмурно, сплошная облачность, ночью +2°, днем +8°, сильный дождь.
- В Виннице завтра будет +2°...+8°, облачно с прояснениями.
- В Житомире в среду будет ночью +3° днем +10°, облачно с прояснениями.
- В Черкассах завтра будет облачно с прояснениями, ночью +2°, днем +7°.
- В Кропивницком температура ночью будет +1°, днем +9°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +2°...+9°.
- В Одессе 15 марта - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +4°, днем +9°.
- В Херсоне в среду ночью будет +2°, днем +12°, небольшая облачность.
- В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +2°, днем +11°.
- В Запорожье температура ночью +3°, днем +12°, небольшая облачность.
- В Сумах завтра температура воздуха составит 0°...+8°, ясно и безоблачно.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +1°, днем +9°.
- В Днепре температура ночью будет +3°, днем +11°, небольшая облачность.
- В Симферополе в среду будет облачно с прояснениями, +3°...+11°.
- В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +1°, днем +10°.
- В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью 0°, днем +9°.
Приметы погоды 15 марта
15 марта - если гуси смазывают перья, чистят их - быть плохой, дождливой погоде.