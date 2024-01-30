Вскоре атмосферные фронты вызовут в столице осадки и усиление ветра.

До четверга, 1 февраля, погоду на Киевщине будет определять антициклон, поэтому будет без осадков, много прояснений, но в ночные часы будет преобладать мороз. Однако потом погода изменится. Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

"В четверг станет больше облаков, усилится ветер, ведь с северо-запада начнут приближаться атмосферные фронты, которые в конце недели вызовут осадки", - сообщают синоптики.

Так, по прогнозу, осадки в виде мокрого снега в столице ожидаются днем и ночью 2-3 февраля. Несмотря на это значения температуры все равно будут повышаться до плюсовых показателей. Если до 1 февраля в столице будет не выше +2°, то уже с 2 числа температура будет повышаться до +4° днем и до "нуля" ночью.

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Смена погоды в Украине - что прогнозируют в Укргидрометцентре

По данным Укргидрометцентра, до конца января погода в Украине существенно не будет меняться, однако с приходом февраля начнутся осадки, а температура несколько повысится.

Также на фоне поступления атмосферных фронтов усилится ветер, а начиная с четверга в Украине станет больше облачности.

Уже в воскресенье, 4 февраля, еще возможны остаточные процессы, поэтому могут быть небольшие осадки, но в целом уже будет постепенно проясняться.

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