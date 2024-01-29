Но уже завтра днем по всей стране будет небольшой "плюс".

В Украине ближайшей ночью ожидаются мороз, а завтра днем воздух прогреется до "плюсов". Об этом на своей странице в Facebook рассказала известный синоптик Наталья Диденко.

"Из-за ясной погоды ближайшая ночь пустит к нам морозы, ожидается -3...-8 градусов, на севере и северо-востоке местами -8...-11 градусов", - предупредила она.

Однако днем 30 января антициклональный характер погоды охватит практически всю континентальную Европу, включая Украину. "Поэтому завтра осадков не предвидится, будет даже много солнца", - порадовала Наталья Диденко. Столбики термометров поднимутся до +2...+5 градусов, только в восточной части будет около нуля.

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"Ветер наконец-то угомонится, без порывов и порывистых движений, юго - западного направления, на востоке - северо-западного", - сообщила Наталья Диденко.

Погода в Киеве - прогноз синоптика

В Киеве 30 января, по прогнозу синоптика, осадки маловероятны. Днем будет солнечно. Ближайшей ночью в столице холодно, -3...-6 градусов, однако в дневные часы воздух прогреется до +3...+4 градусов .

Ранее Наталья Диденко сообщила, что с приходом февраля в Украине ожидается потепление, но в то же время начнутся и осадки. В дальнейшем, по ее данным, еще будут похолодания.

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