В частности, в Украине ожидается мокрый снег и дожди.

До конца января в Украине сохранится погода без резких колебаний, но все изменится с началом февраля. Об этом в комментарии NV рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

По ее данным, уже вечером 1 февраля, а также в течение 2 февраля пройдет мокрый снег, местами с дождем. Лишь на юге страны будет сухо.

"А вот 3 февраля ожидаются более активные атмосферные фронты. В это время над странами Балтии даже будет образовываться циклон. Соответственно, ночью в западных, северных, местами в центральных областях, а днем уже по всей территории Украины умеренный мокрый снег и дождь", - сообщила синоптик.

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По ее прогнозу, температура будет в пределах -3...+3, а днем - до +6.

"То есть "плюсовые" значения остаются у южных, а 3 числа и в западных областях вообще +3...+9", - сообщила Наталья Птуха.

По ее данным, также на фоне поступления атмосферных фронтов усилится ветер, а начиная с четверга будет больше облачности.

В воскресенье 4 февраля еще возможны остаточные процессы, поэтому могут быть небольшие осадки, но в целом уже будет постепенно проясняться.

Среднемесячная температура воздуха, по данным Натальи Птухи, предполагается в пределах от -4 до +2.

"Если говорить о первой декаде, то, все же, будет преобладать западный перенос воздуха, и будут время от времени поступать атмосферные фронты с осадками. Но температурные показатели, вот как в первые дни февраля, будут повышаться, и "плюсы" будут преобладать как в дневные, так и в ночные часы", - говорит синоптик.

В дальнейшем ситуация, по ее словам, может измениться, ведь зима продолжается.

Погода в Украине сегодня - прогноз на 30 января

По прогнозам, вторник в Украине будет теплым, солнечным и сухим. На западе ожидается +2°...+5°, на севере: 0°...+4°, на востоке: +1°... +2°, в центральной части и на юге будет 0°...+3°.

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