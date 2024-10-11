В этом году она наступила на две недели позже климатической нормы.

В Киеве началась метеорологическая осень. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

По данным синоптиков, произошло это 30 сентября. В этом году метеорологическая осень в столице началась на две недели позже климатической нормы. Она характеризуется устойчивым переходом среднесуточной температуры воздуха ниже +15 градусов.

Ранее, по данным обсерватории, метеорологическая осень в Киев пришла в 1993 году - 25 августа, а позже всего - 15 октября в 2020 году.

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"Нынешнее метеорологическое лето, которое началось 18 мая, закончилось 29 сентября и в целом продолжалось 135 дней", - сообщают синоптики.

По их данным, самым длинным лето было в 2012 году - 166 дней, а самым коротким в 1990 году - всего 88 дней.

Погода в Киеве - прогноз

На 12 октября в столице объявили І уровень опасности. По данным Укргидрометцентра, ночью в столице ожидается значительный дождь.

О том, что погода в столице изменится, говорит и синоптик Наталья Диденко. По ее словам, в субботу Киев окажется в тылу холодного атмосферного фронта, из-за чего температура упадет до +11...+12 градусов. Ночью на Киевщине ожидается до +9°...+14°, днем по области столбики термометров покажут +11°...+16°.

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