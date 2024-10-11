В столице и по области объявлен І уровень опасности.

В Киеве ожидается значительный дождь. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Украинский гидрометцентр.

"12 октября ночью значительный дождь. И уровень опасности, желтый", - говорится в сообщении синоптиков.

По их данным, завтра на Киевщине будет облачно с прояснениями. Ночью дождь будет значительный, а днем - уже умеренный. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

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Температура ночью по области снизится до +9°...+14°, днем будет +11°...+16°, а в Киеве ночью и днем столбики термометров будут колебаться в пределах +12°...+14°.

Похолодание в Украине - прогноз

С сегодняшнего дня в Украине начинает меняться погода. Синоптик Наталья Диденко говорит, что к нам придет холодный атмосферный фронт, который принесет дожди и похолодание сначала в западные обалсти, а затем и на остальную территорию нашей страны.

В частности, 12 октября Киев окажется в тылу этого холодного атмосферного фронта, из-за чего температура упадет до +11...+12 градусов.

А уже в воскресенье, по прогнозу Наталки Диденко, атмосферный фронт охватит всю территорию Украины, поэтому холодный воздух распространится на все регионы - придет настоящая осенняя погода.

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