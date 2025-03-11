В столице будет тепло, но начнутся дожди.

В ближайшие дни в Киеве будет тепло, но начнутся дожди. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"11-15 марта в Киевской области и в г. Киеве рассчитываем на изменение характера погоды: вторая неделя марта намерена отметиться животворными дождями, которые принесут атмосферные фронты с запада", - говорят синоптики.

По их данным, сегодня еще удержится погода без осадков, а в дальнейшем ожидаются дожди от небольших до умеренных. Осадки периодически будут чередоваться то ночью, то днем.

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"К нам будет поступать влажный теплый воздух с юго-запада, температура в котором будет зависеть от облачности: ночи станут несколько теплее, а дневные максимумы будут подвергаться колебаниям, особенно во второй половине недели", - говорят в Укргидрометцентре.

В частности, ночью будет +5°...+9°, днем 11 и 12 марта воздух прогреется до +18°, 13 марта температура снизится до +14°, 14 марта снова потеплеет до +17°, а в субботу, 15 марта, похолодает до +9°.

По данным Укргидрометцентра, 11 марта на Киевщине ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер будет юго-западный, а его скорость составит 7-12 м/с.

Температура днем по области повысится до +14°...+19°, а в Киеве воздух прогреется до +17°...+19°.

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