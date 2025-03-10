В столице зафиксировали пять температурных рекордов за последние три дня.

За последние несколько дней в Киеве зафиксировали сразу 5 температурных рекордов. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

В частности, 7 марта воздух в столице прогрелся до +20,2 °С. Это аж на 3,9 °С выше, чем было в этот день в 1995 году.

8 марта температура поднялась до +18,8 °С. Это на 1,1 °С выше чем в 2019 году. Среднесуточная температура воздуха в этот день оказалась самой высокой за время проведения наблюдений и составила 12,1°С. Это выше предыдущего рекорда 2019 года на 2 градуса и выше климатической нормы аж на 10,6°С. "По многолетним показателям такая температура воздуха соответствует погоде конца апреля", - говорят синоптики.

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Температурные рекорды зафиксировали и 9 марта. В частности, после полудня температура в Киеве достигла +20 °С. Это на 2,7 °С выше чем в 1920 году для этой даты. Среднесуточная температура также оказалась самой высокой за время проведения наблюдений и составила 11,2°С. Это выше предыдущего рекорда 2019 года на 0,7°С и выше нормы на 9,4°С.

С 28 февраля среднесуточная температура в Киеве стабильно превышает 0°С. Таким образом, в город пришла метеорологическая весна, что соответствует климатической норме.

А вот зима в столице была самой короткой за всю историю наблюдений - она длилась всего 24 дня.

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