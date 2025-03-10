Во вторник, 11 марта, температура в Киеве повысится практически до +20°, что сделает его самым теплым на этой неделе. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Ночью в столице ожидается +6°...+7°, а днем воздух прогреется до +18°...+19°. Ожидается ясная погода с большим количеством солнца. Без осадков.
Ветер будет южный и юго-западный, 7-12 м/с. Атмосферное давление сильно пониженное, 738-740 миллиметров ртутного столба.
Погода 11 марта
Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +8°, днем +17°.
В Луцке будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +18°, дождь.
В Ривне завтра ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +9°, днем +17°.
В Тернополе 11 марта ночью будет +8°, днем +18°, небольшая облачность.
В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +7°, днем +18°.
В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +6°, днем +20°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +7°, днем +18°, облачно с прояснениями, дождь.
В Черновцах во вторник - облачно с прояснениями, ночью +8°, днем +21°.
В Виннице завтра будет +4°...+21°, небольшая облачность.
В Житомире во вторник ночью будет +8°, днем +20°, небольшая облачность.
В Чернигове столбики термометров покажут +3°...+18°, небольшая облачность.
В Черкассах завтра будет ночью +3°, днем +15°, небольшая облачность.
В Кропивницком температура ночью будет +3°, днем +18°, небольшая облачность.
В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +3°...+15°.
В Одессе 11 марта - облачно с прояснениями, температура ночью +3°, днем +14°.
В Херсоне во вторник ночью будет +4°, днем +17°, облачно с прояснениями.
В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +15°.
В Запорожье температура ночью +4°, днем +16°, облачно с прояснениями.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +1°, а днем +14°, небольшая облачность.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +2°, днем +14°.
В Днепре температура ночью будет +5°, днем +16°, небольшая облачность.
В Симферополе во вторник будет облачно с прояснениями, +6°...+18°.
В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью 0°, днем +16°.
В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью 0°, днем +15°.