19 января температура в столице поднялась до +10 градусов.

Аномальное тепло в Киеве побило очередной рекорд. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

По данным синоптиков, 19 января в столице впервые за 143 года наблюдений максимальная температура воздуха поднялась до +10 градусов.

Предыдущий рекорд для этого дня был установлен в 2007 году. Однако тогда температура была на 0,2 градуса ниже.

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В Киеве с начала года уже зафиксировали несколько температурных рекордов. В частности, 18 января, в столице было побито три рекорда.

Так, среднесуточная температура воздуха впервые в этот день составила +7,3°. Синоптики говорят, что эта температура больше соответствует началу апреля, чем январю.

Также воздух в столице прогрелся до +10,2°, превысив предыдущий рекорд для этого дня 2007 года на 0,8°.

А еще минимальная температура воздуха в Киеве не опускалась ниже 3,7°. Предыдущее рекордное значение было отмечено в 1990 году и равнялось 3,4°.

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