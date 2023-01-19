В пятницу, 20 января, в Киеве ожидается теплая погода без осадков. Об этом свидетельствут данные Погода УНИАН.
В ночь на пятницу столбики термометров покажут +6°, днем воздух прогреется до +9°, а вечером вновь похолодает до +6°. Весь день в столице будет пасмурно, однако осадков не ожидается.
Ветер будет преимущественно юго-всточный, а его скорость составит 1,7 - 2,3 м/с. Атмосферное давление стабильное, но пониженное, 744-745 миллиметров ртутного столба.
Погода 20 января
Во Львове в пятницу будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью 0°, днем +1°, мокрый снег.
В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью +1°, днем +5°, мокрый снег.
В Ривне в пятницу ожидается пасмурная погода, ночью 0°, днем +4°, мокрый снег.
В Тернополе 20 января ночью будет 0°, днем +5°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег.
В Хмельницком завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +2°, днем +7°, сильный дождь.
В Ивано-Франковске будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +1°, днем +3°, мокрый снег.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +4°, днем +5°, пасмурно, небольшой дождь.
В Черновцах в пятницу - пасмурно, сплошная облачность, ночью +2°, днем +8°, дождь.
В Виннице завтра будет +6°...+9°, облачно с прояснениями.
В Житомире в пятницу будет ночью +5° днем +7°, пасмурно, сплошная облачность, сильный дождь.
В Черкассах завтра будет облачно с прояснениями, ночью +4°, днем +8°.
В Кропивницком температура ночью будет +4°, днем +10°, облачно с прояснениями.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +1°...+7°.
В Одессе 20 января - облачно с прояснениями, температура ночью +5°, днем +9°.
В Херсоне в пятницу ночью будет +4°, днем +12°, небольшая облачность.
В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +5°, днем +12°.
В Запорожье температура ночью +2°, днем +9°, небольшая облачность.
В Сумах завтра температура воздуха составит +1°..+7°, облачно с прояснениями.
В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью 0°, днем +6°.
В Днепре температура ночью будет +1°, днем +8°, облачно с прояснениями.
В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +10°...+16°.
В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +1°, днем +4°.
В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью 0°, днем +3°.