В столице температура соответствует апрельской.

В Киеве из-за аномально теплой погоды зафиксировали несколько новых температурных рекордов. Об этом свидетельствуют данные Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

По данным метеостанции, 18 января в Киеве впервые за 143 года наблюдений среднесуточная температура воздуха составила +7,3°, что на 1,6° градуса выше рекордного значения температуры для этого дня 1993 года.

"Климатическая норма превышена на 9,8°, что соответствует погоде начала апреля", - сообщили синоптики.

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Также, по их данным, максимальная температура в столице поднялась до +10,2°, превысив предыдущий рекорд для этого дня 2007 года на 0,8°.

А еще минимальная температура воздуха в Киеве не опускалась ниже 3,7°. Предыдущее рекордное значение было отмечено в 1990 году и равнялось 3,4°.

Украину накрыла новая волна мощного потепления

Как и прогнозировали синоптики, в Украину на этой неделе пришло новое аномальное потепление. По всей стране температура поднимается до необычайно высоких отметок.

"18-20 января по всей территории нашей страны установится аномально теплая погода с превышением климатической нормы на 10-15°", - прогнозирует синоптик Игорь Кибальчич.

По данным Погода УНИАН, это потепление не будет таким длительным, как в начале года. Оно продлится всего несколько дней. Уже на выходных в большинстве областей днем будет от 0° до +5° и лишь местами в центральных и южных областях будет теплее, +6°...+8°, в Крыму - до +13°.

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