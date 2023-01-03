Сейчас в столице погода более похожа на апрельскую.

В Киеве второй день подряд фиксируются температурные рекорды. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

По данным метеостанции, 2 января в Киеве впервые за 143 года наблюдений среднесуточная температура воздуха составила +9,4°. Это на 3,9° градуса выше рекордного значения температуры для этого дня 2007 года. По данным синоптиков, климатическая норма превышена на 12,9°, что соответствует погоде середины апреля.

"Максимальная температура в столице поднялась до +13,2°С, превысив предыдущий рекорд для этого дня 2007 года на 6,3°С и повторив рекорд января, который был зафиксирован лишь вчера", - говорится в сообщении.

Видео дня

Как отмечается, минимальная температура воздуха в Киеве не опускалась ниже 6,9°С. Предыдущее рекордное значение было отмечено в 2007 году и равнялось 4,0°С.

Аномальное тепло в Киеве

Как сообщал Погода УНИАН, 1 января в Киеве установлен новый температурный рекорд. В столице среднесуточная температура воздуха составила +10,3°С. Такую высокую температуру в этот день зафиксировали впервые за все время наблюдений.

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