Такая климатическая норма превышена на 13,8°С, что соответствует погоде середины апреля.

1 января в Киеве впервые за 143 года наблюдений среднесуточная температура воздуха составила +10,3°С

"По данным метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, 1 января в Киеве впервые за 143 года наблюдений среднесуточная температура воздуха составила +10,3°С, что на 4,4°С выше рекордного значения температуры для этого дня 2021 года. Климатическая норма превышена на 13,8°С, что соответствует погоде середины апреля", - говорится в сообщении Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Как отметили в обсерватории, максимальная температура в столице поднялась до +13,2°С, таким образом превысив предыдущий рекорд для этого дня 2021 года на 4,7°С.

Видео дня

"Предыдущий абсолютный максимум температуры января был зафиксирован 11 числа 1991 года. Минимальная температура воздуха в Киеве не опускалась ниже 5,5°С. Предыдущее рекордное значение было отмечено в 2021 году и равнялось 4,4°С", - говорится в сообщении.

Погода в январе 2023

Народный синоптик Станислав Щедрин сообщил, что в Украину несется теплый воздух из Сахары и Атлантики, поэтому первая половина января будет невероятно теплой. В то же время, по его словам, вторая половина января ожидается холодной.

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